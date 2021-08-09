Продолжается приемная кампания липецкого детского технопарка «Кванториум» по программам дополнительного образования в 2021/22 учебном году. «Мы стремимся обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. –Будем и в дальнейшем создавать условия для всестороннего развития юного поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий – это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

Обучение ведется по семи направлениям подготовки, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

IT-квантум

В новом учебном году обучающиеся IT-квантума откроют для себя новую сторону web-разработки – онлайн-сервис для проектирования интерфейсов и прототипирования Figma. Школьники создадут проекты «Прототип груминг-сервиса «Kashtanka в Figma» и «Компьютерная игра-платформер «Сахара» на движке Unity». Ребята, разрабатывающие свои собственные проекты на платформе Unity, с помощью очков виртуальной реальности HTC Vive смогут воплотить их в VR-среде.

Геоквантум

Обучающиеся Геоквантума познакомятся с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также кванторианцам предстоит создать интересный и увлекательный проект «3D-моделирование объекта с помощью БПЛА». Геокванторианцы освоят программы QGIS и ArcGIS для создания картографических проектов, научатся создавать виртуальные туры по достопримечательностям Липецкой области, а также будут разрабатывать разные приложения для социально-активных жителей города для мониторинга его благоустройства в рамках программы DataScouting.

Биоквантум

Ребята получат теоретические знания и практические навыки в области биологии, экологии, биотехнологий и нейротехнологий. В помощь школьникам новейшее оборудование: световые микроскопы, биореактор, набор конструктора «Юный нейромоделист», который применяется для исследования биосигналов организма (ЭМГ, ЭКГ, пульс).

Аэроквантум

Для аэрокванторианцев в новом году расширится практика по написанию кода для автоматизированных полетов БПЛА на высокоуровневом языке программирования Phyton. Кроме того, планируется изучение передовых технологий конструирования дронов. На старших линиях в процесс обучения войдут темы, связанные с нейронными сетями. Разработка БПЛА сопровождается управляемыми и автономными полетами квадрокоптеров в специализированной полетной зоне.

Робоквантум

Школьники освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки проектирования своих собственных роботов различной конструкции и функционала на базе образовательных наборов Arduino, EV3, Vex и Bioloid. Образовательные программы пополнились разделами с изучением 3D-моделирования и прототипирования на базе CAD/CAM систем Компас 3D и Autodesk Fusion 360. В рамках проектной деятельности обучающимся предстоит освоить лазерную резку и аддитивные технологии в лаборатории Hi-tech.

Наноквантум

В новом учебном году программа не только расширит школьный курс химии, физики и биологии, но будет иметь профориентационную направленность. Оборудование, которое поможет в исследовательской и проектной деятельности, находится не только в детском технопарке, но и в Центре «Стратегия», а также в лабораториях кафедры химии ЛГТУ.

Медиаквантум

Все желающие смогут создать свой собственный ролик. Для этого медиакванторианцы изучат креативные основы телевизионного мастерства, этику и эстетику ведущего, основы рекламы, саморекламы и PR, а также приемы монтажа, раскадровок и многое другое.

Регистрация на обучение здесь.