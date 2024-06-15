В Нижнем парке города Липецка состоялось награждение победителей и призеров областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».

Из сорока одного участника из Добринского района на церемонию награждения были приглашены семь человек: Шугаева Ольга (СОШ п. Петровский) – она вошла в число победителей, заняв третье место, и шесть призеров: Дроздова Екатерина (гимназия имени И.М. Макаренкова с. Ольговка), Резов Виктор (СОШ с. Дубовое), Илясова Альбина (СОШ №2 п. Добринка), Ситникова Полина (лицей №1 п. Добринка), Хованцева Дарья (СОШ №2 п. Добринка), Юрченко Екатерина (СОШ п. Петровский).

Рисунок Ольги Шугаевой — победительницы конкурса.

Мобильные телефоны, портативные колонки и планшеты получили победители от управления социальной политики Липецкой области. Лучшие работы были отмечены благодарностями.

Специальные призы вручили спонсоры конкурса — представители компаний: «Восток-Сервис», «Техноавиа Липецк», «Либойл» и т.д.

Творческими номерами участников праздника поздравили ребята из Совета лидеров Липецкой области.

В конце мероприятия участников ждал сюрприз — бесплатная экскурсия в Липецкий зоопарк.

Ольга КИКИНА,

главный специалист-эксперт по охране труда администрации Добринского района.