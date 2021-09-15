Жители и гости Добринки, проходящие мимо парка в центре поселка, видят, как он в последнее время стремительно меняет свой облик. Здесь завершается второй этап работ.

— Парк за какие-то пару месяцев, — поделился своим мнением житель Добринки Алексей Егоров, — буквально ожил. Сейчас здесь много рабочих. И все видят, как уже поменялся его облик. Можно только представить, каким он будет уже следующей весной, когда зазеленеют деревца и кустарники, на газонах взойдет трава. Буду с удовольствием в нем отдыхать.

Алексей Егоров.

— Преображение парка стало возможным, — говорит глава Добринского сельского поселения Николай Чижов, — благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Уверен, что это место отдыха станет своеобразным «магнитом» для всех жителей райцентра. Ход работ находится под личным контролем руководителя муниципалитета Р.И. Ченцова, который неоднократно посещал этот объект с проверкой.

С того момента, как липецкая фирма-подрядчик зашла на объект, был проделан большой объем работ. Как рассказал представитель фирмы Евгений Васильев, было проведено устройство пешеходных дорожек из цветной плитки, полностью смонтировано освещение парка, и оно уже функционирует. Сейчас завершаются работы по монтажу трибуны для зрителей, устанавливаются урны и лавочки, две из которых будут с навесом.

Ведется планировка территории, частично выполнены работы по озеленению парка. Уже высадили в грунт кусты барбариса, саженцы рябины, можжевельник. В качестве «живой» изгороди будут высаживать снежноягодник (кустарник, который используется в декоративном садоводстве). Клумбы уже частично засеяны газонной травой.

На заключительном этапе установят спортивный комплекс с турниками и тренажерами под навесом, а также детский игровой городок. Площадки под них уже отсыпаны песком. Подрядчик заверил: в ближайшее время кардинально обновленный парк уже будет готов принять ребятню и взрослых.