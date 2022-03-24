Детям-сиротам предоставят сертификаты на приобретение жилого помещения. С такой законодательной инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели и одобрили депутаты на профильном комитете регионального парламента.

— Сегодня в Липецкой области реализуется единственный механизм обеспечения жильём указанной категории граждан в виде предоставления специализированных жилых помещений. Основным способом формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот сегодня является приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья. Ежегодные увеличения бюджетных ассигнований на указанные цели не позволяют в полной мере решить проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, — рассказал народным избранникам начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев.

На комитете отметили, что с 2013 года по настоящее время 1470 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями, в среднем предоставляется 183 помещения в год. При этом в сводный список детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, включаются 240 таких детей ежегодно. Это свидетельствует об острой необходимости установления альтернативных способов реализации жилищного права детей-сирот.

Проектом закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагается детям-сиротам в возрасте 25 лет и старше, имеющим постоянный доход, предоставлять выплату на приобретение жилья.

Она является целевой, будет предоставляться в виде сертификата и станет альтернативой жилому помещению.

— Сертификат позволит ускорить решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящий момент размер выплаты по текущим ценам составит чуть больше 2,5 миллионов рублей. Ее можно использовать как приобретение отдельного жилья, так и добавить к другой сумме для приобретения жилья большего размера, например, использовав средства материнского капитала. При этом жилое помещение должно быть не меньше 32 квадратных метров, не быть в залоге, не быть аварийным. Учитывая особую категорию, важно наладить контроль и сопровождение для получателей, чтобы обезопасить детей-сирот от мошенников, — отметил председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту делам семьи и молодёжи Сергей Пожидаев.

Во время заседания комитета депутаты подняли ряд вопросов. Они касались пункта закона об обязательном официальном трудоустройстве детей-сирот, изменения размера выплаты, количестве таких сертификатов и их востребованности, а также может ли сирота воспользоваться сертификатом, если есть судебное решение на получение жилья. Кроме того, народные избранники поинтересовались, почему именно выбран возраст 25 лет.

— На текущий год мы планируем минимум 15 таких сертификатов. Такое количество связано с практикой других регионов. А она очень разная. Мы пока не знаем, как этот закон будет работать в нашем регионе. Но, если такая мера поддержки окажется востребована, то мы будем увеличивать количество сертификатов. Работа с указанной категорией граждан уже ведётся. И даже выявлено 115 человек, которые могут попасть под критерии, установленные законопроектом, если они предоставят все необходимые документы, — пояснил Александр Завертяев.

Отвечая на вопросы народных избранников, разработчики документа отметили, что претендовать на выплату дети-сироты смогут и в том случае, если во время судебного спора заключается мировое соглашение. Также депутатов заверили, что сумма выплаты будет меняться в зависимости от цены за квадратный метр жилья.

Что касается вопроса депутатов о возрасте детей-сирот и их трудоустройстве, то эта тема прорабатывалась коллегиально со всеми профильными управлениями. Здесь, по словам разработчиков, основную роль играет вопрос социализации сироты. Кроме того, такое решение поддержала прокуратура.

Мы настаивали на этих решениях. Но пока рано говорить о том, что возраст не будет меняется. Когда закон начнёт работать, мы посмотрим, как он покажет себя на практике. Возможно, будет иметь смысл увеличить возраст, а может быть и уменьшить. Сейчас это рано прогнозировать. Если говорить, о требовании к трудовому стажу 1 год, то оно прописано исходя из практики. Как правило, к нам обращаются люди, имеющие доход. К тому же, если у человека не будет средств, возникает вопрос, как он будет содержать жильё, оплачивать коммунальные услуги. Все эти требования установлены в интересах детей-сирот. Прежде всего для того, чтобы обезопасить их от мошенников, — отметила старший помощник прокурора Липецкой области Наталия Загорская.

В конце года комитет заслушает профильное управление о фактической реализации норм закона и при необходимости предложит корректировки к условиям предоставления сертификата и критериям получателей.

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии регионального парламента.