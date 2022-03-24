Детям-сиротам предоставят сертификаты на приобретение жилого помещения. С такой законодательной инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели и одобрили депутаты на профильном комитете регионального парламента.
— Сегодня в Липецкой области реализуется единственный механизм обеспечения жильём указанной категории граждан в виде предоставления специализированных жилых помещений. Основным способом формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот сегодня является приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья. Ежегодные увеличения бюджетных ассигнований на указанные цели не позволяют в полной мере решить проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, — рассказал народным избранникам начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев.
На комитете отметили, что с 2013 года по настоящее время 1470 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями, в среднем предоставляется 183 помещения в год. При этом в сводный список детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, включаются 240 таких детей ежегодно. Это свидетельствует об острой необходимости установления альтернативных способов реализации жилищного права детей-сирот.
Проектом закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагается детям-сиротам в возрасте 25 лет и старше, имеющим постоянный доход, предоставлять выплату на приобретение жилья.
Она является целевой, будет предоставляться в виде сертификата и станет альтернативой жилому помещению.
— Сертификат позволит ускорить решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящий момент размер выплаты по текущим ценам составит чуть больше 2,5 миллионов рублей. Ее можно использовать как приобретение отдельного жилья, так и добавить к другой сумме для приобретения жилья большего размера, например, использовав средства материнского капитала. При этом жилое помещение должно быть не меньше 32 квадратных метров, не быть в залоге, не быть аварийным. Учитывая особую категорию, важно наладить контроль и сопровождение для получателей, чтобы обезопасить детей-сирот от мошенников, — отметил председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту делам семьи и молодёжи Сергей Пожидаев.
Во время заседания комитета депутаты подняли ряд вопросов. Они касались пункта закона об обязательном официальном трудоустройстве детей-сирот, изменения размера выплаты, количестве таких сертификатов и их востребованности, а также может ли сирота воспользоваться сертификатом, если есть судебное решение на получение жилья. Кроме того, народные избранники поинтересовались, почему именно выбран возраст 25 лет.
— На текущий год мы планируем минимум 15 таких сертификатов. Такое количество связано с практикой других регионов. А она очень разная. Мы пока не знаем, как этот закон будет работать в нашем регионе. Но, если такая мера поддержки окажется востребована, то мы будем увеличивать количество сертификатов. Работа с указанной категорией граждан уже ведётся. И даже выявлено 115 человек, которые могут попасть под критерии, установленные законопроектом, если они предоставят все необходимые документы, — пояснил Александр Завертяев.
Отвечая на вопросы народных избранников, разработчики документа отметили, что претендовать на выплату дети-сироты смогут и в том случае, если во время судебного спора заключается мировое соглашение. Также депутатов заверили, что сумма выплаты будет меняться в зависимости от цены за квадратный метр жилья.
Что касается вопроса депутатов о возрасте детей-сирот и их трудоустройстве, то эта тема прорабатывалась коллегиально со всеми профильными управлениями. Здесь, по словам разработчиков, основную роль играет вопрос социализации сироты. Кроме того, такое решение поддержала прокуратура.
- Мы настаивали на этих решениях. Но пока рано говорить о том, что возраст не будет меняется. Когда закон начнёт работать, мы посмотрим, как он покажет себя на практике. Возможно, будет иметь смысл увеличить возраст, а может быть и уменьшить. Сейчас это рано прогнозировать. Если говорить, о требовании к трудовому стажу 1 год, то оно прописано исходя из практики. Как правило, к нам обращаются люди, имеющие доход. К тому же, если у человека не будет средств, возникает вопрос, как он будет содержать жильё, оплачивать коммунальные услуги. Все эти требования установлены в интересах детей-сирот. Прежде всего для того, чтобы обезопасить их от мошенников, — отметила старший помощник прокурора Липецкой области Наталия Загорская.
В конце года комитет заслушает профильное управление о фактической реализации норм закона и при необходимости предложит корректировки к условиям предоставления сертификата и критериям получателей.
Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии регионального парламента.