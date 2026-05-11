Детям здесь комфортно

В Добринской детской школе искусств имени Н.А. Обуховой побывали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель муниципалитета Александр Пасынков, депутат-

единоросс Липецкого облсовета Геннадий Крутских и заместитель министра культуры Липецкой области Артур Мамедов. Гости захотели посмотреть, как сейчас, после ремонта, здесь занимаются дети и педагоги, есть ли у них какие-либо жалобы и пожелания.

Начальник отдела культуры администрации Добринского округа Галина Праницкая рассказала гостям, что помещения школы искусств не ремонтировались с момента постройки здания в 1991 году. Капитальное преображение помещений стало возможным в 2024 году благодаря поддержке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в рамках «Народной программы» Единой России и национального проекта «Культура». И их объем работ впечатляет, что говорится, «от полов — до потолка».

Сейчас школу искусств посещают почти 600 детей. В ней действуют отделения фортепиано, народных инструментов, отделение хорового и сольного пения, отделение струнно-смычковых инструментов, отделение духовых и ударных инструментов, художественное и хореографическое отделения.

Гости прошлись по новенькому светлому коридору, побывали в уютных классах, поговорили с педагогами и учащимися. Все они очень довольны качественным ремонтом, а также рады новой мебели, музыкальным инструментам, другому инвентарю.