В Липецком зоопарке родился детеныш редкого вида обезьян — чёрного мангобея. Родители малыша — Стефания и Малыш — вместе 1,5 года. Маму привезли в Липецке из Ижевского зоопарка, папу— из Воронежского океанариума. Сейчас он в отдельном вольере, а мама оберегает малыша и обучает разным активностям.

Сотрудники зоопарка очень рады пополнению. Этот вид приматов плохо размножается в неволе и находится под защитой Международного союза охраны природы. В Липецком зоопарке мангобеям комфортно.

Чёрные мангобеи обитают в республике Конго, а также сухих тропических и субтропических лесах Анголы. В природе живут на деревьях. Это приматы среднего размера с очень длинным хвостом и чёрным хохолком на макушке. Шерсть тоже чёрная, на морде бакенбарды тёмно-серого цвета. Приматы питаются фруктами, семенами, нектаром, иногда в свое меню для разнообразия они добавляют насекомых. В среднем мангобеи живут составляет 25-30 лет.