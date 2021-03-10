Вдохновляющая история успеха. Екатерина Батракова из Усмани в ноябре 2020 получила 250 тысяч рублей, обратившись за соцконтрактом, и открыла небольшой салон красоты.

– Мне всегда хотелось заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие. Делать девушек красивыми, ухоженными и, соответственно, счастливыми, – рассказывает Екатерина.

Мечта девушки сбылась. Клиенты хвалят за качество. Екатерина довольна доходом и убеждена в правильности своего решения воспользоваться мерой поддержки.

В управлении социальной политики Липецкой области напоминают, что если вы хотите открыть свой бизнес и выйти из категории малоимущих, следует обращаться в МФЦ. Подробнее об условиях соцконтракта на сайте управления соцполитики.