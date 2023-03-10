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Клятву юнармейца в Липецком авиацентре приняли 100 девушек из Липецкого района и школы №18 Липецка. Торжественная церемония, прошедшая под звуки духового оркестра управления Росгвардии Липецкой области, была приурочена к международному женскому празднику.

Со вступлением в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» старшеклассниц поздравили начальник авиацентра, полковник Николай Мышкин, глава Липецкого района Давид Тодуа, начальник управления молодежной политики Липецкой области Екатерина Щукина. А девушки-военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, вручили новобранцам знаки отличия.

«Участие в молодежных движениях позволяет завести новых друзей-единомышленников и проявить себя в различных активностях – творчестве, спорте, волонтерстве. Это полезный опыт для тех, кто мечтает стать настоящим гражданином своей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.