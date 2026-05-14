Девять голов в честь 9 Мая

Завершился 2-й тур чемпионата Липецкой области по футболу. Паршиновский «Родник» подтвердил свое стремление занять по итогам этих соревнований одно из высоких мест, разгромив команду «Дон» из города Лебедянь с неприличным счетом 9:0. Матч проходил девятого мая в районном центре на стадионе «Колос». Антураж поединка лишний раз показал, что в Добринке любят футбол, подтверждением чему стали заполненные болельщиками трибуны. Как приятный бонус — огромное цветное табло.

Игра началась без разведки. Инициативу сразу прибрал к рукам «Родник», отрядивший в атакующие порядки Владислава Викулина и Артема Явкина. Форварды селян легко переигрывали своих оппонентов, раз за разом создавая голевые моменты как для себя, так и для своих одноклубников. В результате своих разящих выпадов забивной тандем на двоих сумел в первом тайме соорудить четыре гола, еще один мяч записал на свой счет Сергей Толчеев.

Во втором игровом отрезке доминирование «Родника» продолжилось. Паршиновцы еще четырежды праздновали успех, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности. В День Победы хозяева поля забили соперникам девять безответных мячей. Нельзя сказать, что лебедянцы были слабы. Нет, они сражались как могли. Однако сумасшедший настрой сельских футболистов, которые превзошли своих оппонентов по всем параметрам, принес им заслуженный успех.

Во втором туре грязинский «Олимп», «Маевка», «Факел» (Хлевное) и «Восход» (Измалково) также одержали победы. Таким образом, эти команды, как и «Родник», пока не знают поражений. А паршиновцы по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей возглавили чемпионскую гонку. В ближайшие выходные наши земляки отправятся в Измалково. Этот матч должен определить истинную силу «Родника». Пожелаем ему удачи!