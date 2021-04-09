Им назначены наказания от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафом

Как установил суд, до января 2015 года липчанин Владимир Ц. создал организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, и занял в ней роль руководителя.

Он разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц.

До января 2015 года Владимир Ц. вовлёк в группу в качестве исполнителей четырёх своих родственников и знакомых: Сергея Г., Татьяну К., Дмитрия Л., Павла Б., – а те в свою очередь – своих знакомых: Александра М., Михаила К., Александра Б., Сергея Н.. Кроме того, к деятельности организованной группы привлекались и другие лица, которые были не осведомлены о противоправной деятельности юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и работали за зарплату.

Владимир Ц. и участники организованной группы использовали счета как уже открытых ранее юрлиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью: ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой», ООО «Стальтехстрой», – так и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности 10 обществ с ограниченной ответственностью, которые фактически предпринимательской деятельностью не занимались и были открыты на подставных лиц: ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Евро-Сервис».

Для осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной группы также образовали ещё 5 юридических лиц, однако воспользоваться данными организациями не смогли, т.к. преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2016 года.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и осуществлял перевод денежных средств на реквизиты одного из юридических лиц, подконтрольных Владимиру Ц. его организованной группе. По поручению Владимира Ц. и других членов организованной группы для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг со стороны юрлица. Затем через какое-то время члены организованной группы передавали клиенту наличные денежные средства или переводили на электронные пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленной ранее на счёт юрлица, подконтрольного Владимиру Ц., 5% от суммы перечисленных денежных средств члены организованной группы удерживали в качестве платы за обналичивание денежных средств.

Всего за период времени с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года от иных контрагентов на расчетные счета фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, поступали денежные средства, а затем более 500 млн руб. либо были сняты наличными, либо переведены на карты другим лицам, либо были оформлены в виде возвратов займов.

Размер незаконно извлеченного дохода членов организованной группы составил не менее 5 % процентов от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, т.е. не менее 25 млн. руб. что является особо крупным размером.

Таким образом, Владимир Ц. разработал и при помощи своих сообщников реализовал план по созданию хозяйствующего субъекта – «нелегального банка», который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации.

Исследовав, проанализировав и оценив все представленные доказательства, выслушав мнения участников процесса, суд счёл вину членов организованной группы установленной и доказанной. Действия каждого из них суд квалифицировал по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Павел Б., Михаил К., Владимир Ц. и Сергей Г. также признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Владимир Ц. и Сергей Г. от наказания по данной статье освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. По п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) – двое подсудимых оправданы за отсутствием состава преступления.

Окончательно членам организованной группы назначены наказания от 2 до 4 лет лишения свободы, также в качестве дополнительного наказания каждый из них должен выплатить штраф в пользу государства от 400 до 800 тысяч каждый.

Владимиру Ц. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 800 тысяч рублей,

Татьяне К. – лишение свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей,

Сергею Г. – лишение свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

Павлу Б. – лишение свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

Дмитрию Л. – лишение свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

Александру М. – лишение свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей,

Михаилу К. – лишение свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей,

Сергею Н. – лишение свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Председательствующая по делу судья Татьяна Селищева сочла, что исправление осуждённых возможно без изоляции от общества и постановила считать назначенное наказание условным, установив испытательные сроки от 1 до 3 лет каждому. Наказание в виде штрафа осуждённые обязаны исполнять реально, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.