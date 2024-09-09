Девять студентов ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского вышли в финал всероссийского профконкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего заявок было 23 274, до дистанционного этапа допустили 12 097 учащихся. Финалистами стали 300 учащихся, включая девятерых липчан. В программе заключительного этапа – дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные и творческие мастерские и многое другое. Финалисты и победители получат дипломы конкурса, возможность пройти стажировку в образовательных организациях страны и войдут в «Студенческий актив».

«Опыт участия в финале такого престижного конкурса поможет нашим ребятам, будущим педагогам, не только получить опыт работы с детьми, но и принять участие в обсуждении и разработке передовых методик, которые в дальнейшем могут быть использованы в системе образования нашего региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отметим, что во «Флагманах образования» помимо студентов участвуют учителя и управленцы образовательной сферы. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжи и направлен на формирование кадрового резерва сферы образования в стране. Подробности – по ссылке.