Благоустройство улиц Карла Маркса и Урицкого ведется в Данкове благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По задумке улицы станут не просто территорией между главными достопримечательностями, а полноценными пространствами для прогулок и отдыха – с современной сценой и детскими игровыми зонами. Обновленный вид приобретут доски почета. В сквере на ул. Карла Маркса появится навес в виде подковы с навесными качелями и арт-объектом «Лошадь». Это прямая отсылка к лошадиным ярмаркам и легенде про конь-камни. Лошадь можно увидеть и на гербе Данкова. Еще одной точкой притяжения станет новая смотровая площадка, с которой будет открываться отличный вид на другой берег города и реку Дон.

«Победы в федеральных конкурсах позволяют нам благоустраивать районы Липецкой области. Создавать в них комфортную среду для жизни и отдыха. В Данкове есть несколько новых зон, которые уже полюбили жители города. Это, например, набережная, бульвар влюблённых, парк Победы. Здесь везде кипит жизнь, звучит музыка, гуляют семьи с детьми. Видеть это – большая радость», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.