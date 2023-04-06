Трудоустройство несовершеннолетних, лучшие коллективные договоры предприятий региона и кандидатуры на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области» – эти темы обсуждались на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По итогам 2022 года на работу были приняты около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. В этом году центр занятости планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних. Для этого уже ведется работа, как с работодателями, так и с муниципалитетами. Самых активных школьников и лучших работодателей наградит губернатор. Выявить победителей поможет конкурс «Каникулы с пользой», который с успехом стартовал в 2022 году и продолжится в 2023.

«Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время», – сказал Игорь Артамонов.

Еще одна тема повестки – подведение итогов реализации трехстороннего соглашения между администрацией области, Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей. Одним из главных итогов своей деятельности здесь можно назвать введение 12 150 новых рабочих мест в 2022 году.