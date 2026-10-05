Девять ветеранов СВО начали учиться аграрному бизнесу в Липецкой области

5 октября в Липецком институте переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса во второй раз в этом году началось бесплатное обучение для фермеров. Это уже седьмой поток в регионе с начала реализации Всероссийского образовательного проекта «Школа фермера». Он организован Россельхозбанком совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

«Сельское хозяйство имеет огромный потенциал, – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, приветствуя всех собравшихся на открытии «Школы фермера». – И здесь найдётся место как крупному бизнесу, так и малым хозяйствам. Именно фермеры зачастую производят уникальную продукцию, создают бренды, которые с локальных превращаются в региональные, а потом и федеральные. Желаю всем ученикам «Школы фермера» интересных и плодотворных занятий. И ждём в нашем АПК!»

Слушателями седьмого потока Школы стали 30 человек, прошедшие конкурсный отбор. Среди них – 9 участников СВО. Как и в первой половине года, подготовка будет осуществляться по двум профильным направлениям: «Животноводство» и «Растениеводство». Учебный план включает теоретический блок и практические занятия, нацеленные на формирование компетенций, необходимых для эффективного ведения фермерского хозяйства.

«В Липецкой области «Школа фермера» проводится с 2021 года. Обучение прошли уже 184 человека. Многие из них действительно нашли дело по душе, развивают свои хозяйства, получают доход. Как МСП, они могут рассчитывать на существенную поддержку на развитие своих проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.