Девятиклассникам Липецкой области упростили поступление в колледж или техникум. В этом году школьники вместо четырёх будут сдавать два экзамена — русский язык и математику.

Соответствующий закон сегодня принят Госдумой РФ в окончательном третьем чтении. Он предполагает введение особого порядка итоговой аттестации для учеников девятых классов. Для того, чтобы поступить в учреждения среднего профессионального образования, школьникам достаточно набрать нужные баллы по двум базовым предметам. Тем, кто планирует продолжить обучение в десятом классе, как и прежде нужны ещё два предмета по выбору.

Пилотный проект по сдаче только русского языка и математики для тех, кто уходит после девятого класса, помимо Липецкой области будет проводится ещё в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. В рамках первого чтения планировалось, что проект пройдёт в пяти регионах. Ко второму чтению список субъектов-участников расширился, к третьему, напротив, сократился. «Количество участвующих регионов уменьшилось в четыре раза. В основе решения об уменьшении количества пилотных регионов лежит один показатель – качество регионального образования», – подчеркнул спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Предполагается, что благодаря упрощённому поступлению количество студентов в колледжах и техникумах вырастет. В дальнейшем это поможет решить проблему нехватки специалистов рабочих профессий. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал важность трансформации системы среднего образования, участия предприятий в подготовке квалифицированных кадров, работы над повышением интереса школьников к рабочим специальностям. Эта тема обсуждалась на встречах с депутатом ГД РФ Татьяной Дьяконовой. «Благодарю Татьяну Ивановну за работу. Мы долго добивались включения нашей области в пилотный проект, для нас это важно. Рабочих мест много, нужны кадры. Уверен, что включение в пилотный проект сильно поможет региону», – отметил Игорь Артамонов.