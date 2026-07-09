Девятиклассники сделали выбор

В минувшем учебном году школы Добринского округа выпустили 259 девятиклассников. Каждый из них стал обладателем аттестата об основном общем образовании. Из общего числа выпускников 257 ребят прошли через испытания основного государственного экзамена (ОГЭ), а двое сдавали государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Большинство — 191 человек — ограничились экзаменами по русскому языку и математике, что вполне достаточно для получения документа, и теперь эти ребята сделают следующий шаг в учреждениях среднего профессионального образования. Остальные 68 выпускников решили не останавливаться на достигнутом: они дополнительно испытали силы на экзаменах по двум предметам по выбору, чтобы продолжить путь в родных школах и в будущем получить аттестат за 11 классов.