Врачи Липецкой областной детской больницы спасли жизнь девочки, которая выпала из окна. Девятилетний ребенок упал во время игры в прятки. В реанимацию пациентка поступила в состоянии комы. У нее были тяжелейшие повреждения черепа, грудной клетки, перелом бедренной кости и повреждения внутренних органов.

Хирурги провели несколько операций. Три бригады врачей всю ночь не отходили от девочки. Дышать сама она не могла, ей установили трахеостому, скелетное вытяжение. Состояние удалось стабилизировать. После этого ребенку понадобились операции по восстановлению нижней челюсти и бедренной кости. Через неделю девочку из реанимации перевели в отделение травматологии и ортопедии, а на 20 день выписали домой. Ей потребуется длительная реабилитация.

«Сохранение здоровья жителей области – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы регулярно улучшаем материально-техническую базу наших медучреждений, закупаем современное оборудование. За последние пять лет было приобретено 3370 единиц медицинского оборудования, 171 легковой автомобиль, 93 машины скорой помощи. В Липецкой области построили и отремонтировали 16 больниц и поликлиник, 46 ФАПов и офисов врачей общей практики», – рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.