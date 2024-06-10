Состоялся девятый этап Мультиспортивной детской лиги в Липецке. Он был посвящен спортивному туризму. Участие приняли более 400 ребят от 6 до 14 лет. Следующим испытанием в рамках Мультиспортивной детской лиги станет велогонка. Она состоится 20 июля. Всего участникам осталось два этапа и финал.

«Липецкая Мультиспортивная детская лига оказалась интересным проектом, участники которого с большим удовольствием принимают участие в соревнованиях, получают медали. Этот проект решено продолжать. Скоро у нас появится семейная лига. В ней смогут принять участие более 500 семей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.