Дежавю от «Родника»

Тринадцатый тур чемпионата Липецкой области по футболу принес паршиновскому «Роднику» очередную победу. Правда, с небольшим элементом мистики…

Судите сами. В минувшую субботу в Добринке гостил казинский «Спартак». Эта же команда играла на стадионе «Колос» с тем же «Родником» в полуфинальном матче за кубок десять дней назад. Тот поединок, как и нынешний, завершился с одинаковым счетом. При этом матчи-близнецы один в один повторили счет первого и второго тайма.

На принципиальный гостевой поединок «Спартак» прибыл в ослабленном составе. Из-за дисквалификаций команда лишилась сразу четверых игроков: удалённых в матче с измалковским «Восходом» Владимира Бубенцова и Артёма Пашкова, а также Александра Назарова и Владимира Малиновского, которые перебрали жёлтых карточек. «Родник» же, наоборот, перед отчетным поединком получил усиление в лице креативно мыслящего на поле Евгения Барбашина. Он-то и открыл счет в начале первого тайма. До перерыва паршиновцы еще трижды огорчили вратаря гостей: дважды отличился Артем Явкин и один раз Сергей Большаков.

Во втором тайме хозяева немного сбавили обороты, за что немедленно поплатились. Нападающий «Спартака» Андрей Аксенов сумел размочить счет. На этом наступательный порыв приезжих футболистов иссяк. Дальше на поле была команда «Родник». В их рядах забивали Александр Страхов, Владислав Викулин, молодой Илья Черникин и Артем Явкин, оформивший хет-трик. Поединок, как и 10 дней назад, завершился со счетом 8:1 в пользу селян, впереди у которых – второй круг, тринадцать матчей и борьба за самые высокие места.