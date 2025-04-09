Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний вышла на новый уровень в Липецкой области

Инфаркт миокарда раньше часто был приговором к инвалидности. Теперь – нет. После сердечного приступа липчане могут снова стать практически здоровыми. Недавно в структуре Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области появился врачебный дистанционно-консультативный центр. Его задача – экспертное заключение по результатам ЭКГ-исследования, сделанного в любой точке региона. Дистанционную электрокардиограмму анализирует аппарат «Миокард-25» и программа с элементами искусственного интеллекта. Диагностическое устройство практически не ошибается. Но ее работу контролирует врач-консультант. Именно этот специалист с опытом формирует заключение и определяет, что делать дальше – проводить тромболизис прямо в скорой или сразу везти в сосудистый центр на операцию. Оборудован дистанционно-консультативный центр на средства облбюджета.

Сами ЭКГ-аппараты в каретах скорой помощи Липецкой области – последнего поколения. Они способны даже в авто на ходу или при треморе у пациента дать четкую картину. Устройства тоже «с интеллектом» – они проводят первичный анализ данных, сообщают об ошибке, хранят результаты и передают их в консультативный центр.

В Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области отметили, что болезни сердца молодеют. Сегодня ими часто страдают даже тридцатилетние. Мужчины старше сорока – особая группа риска. «В Липецкой области благодаря современным технологиям в здравоохранении острые состояния становятся излечимыми, а скрытые патологии выявляются даже в догоспитальных условиях. Всё это не только продлевает жизнь пациентам, но и значительно повышает её качество после лечения и реабилитации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.