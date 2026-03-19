Диалог на пользу делу

В округе начались традиционные сельские сходы. Начальники Пушкинского, Новочеркутинского и Петровского территориальных отделов первыми отчитались о проделанной за год работе и озвучили планы на ближайшую перспективу. Подобные встречи — как лакмусовая бумажка. Они довольно четко отражают все то, чем сегодня живут люди в глубинке. Прямое общение власти с населением всегда рождает конструктивный диалог. Ведь на сходах в обязательном порядке присутствуют представители многочисленных окружных служб и ведомств.

Новый год принес изменения, вместо Добринского района — округ, сельсоветов больше нет, их место заняли территориальные отделы.

— В прошлом году на территории Пушкинского сельсовета ремонтировали дороги и строили мост, — с этих фактов начал свой доклад начальник местного теротдела Игорь Коновалов.

Докладчик также сообщил, что в 2025 году был проведен ямочный ремонт улицы Мира в селе Пушкино, что позволило оперативно устранить дефекты. Дорога по улице Свободы в селе Большая Отрада отсыпана щебнем, что повысило ее проходимость и долговечность. Аналогичные работы по ремонту щебеночного покрытия провели в деревне Заря, по улице 70-летия Октября. Ремонт щебеночного полотна осуществлен на дорогах в деревне Веселовке, а также в селе Пушкино, по улице Пушкинской.

Помимо основных дорожных работ, в Пушкино уделяется внимание сопутствующей инфраструктуре. Яркий тому пример — восстановление подъезда и парковки около родника, что сделало это место отдыха более доступным и благоустроенным. Для безопасности юных жителей села отсыпана разворотная площадка и установлен остановочный павильон по маршруту школьного автобуса. В деревне Слава, по улице Лесной, уложили асфальт протяженностью 1,8 километра.

Однако самым значимым проектом для пушкинцев стало строительство высоководного моста через реку Плавицу в районе села Большая Отрада. Этот объект имеет стратегическое значение для всего поселения. Ввод путепровода в эксплуатацию, намеченный на конец 2026 года, позволит решить давнюю проблему — перекрытие движения через речку в период весеннего паводка.

В 2025 году заменили 13 мусорных контейнеров на новые, продолжалась работа по модернизации уличного освещения, в рамках которой установлено 23 светодиодных светильника взамен обычных. В этом году работа по модернизации уличного освещения будет завершена.

В 2024 году капитально отремонтировали памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установили стелу погибшим участникам СВО, обновили в парке зеленые насаждения, а в 2025 году смонтировали ограждение всей территории парка.

В Доме культуры завершили капремонт фасада и фойе. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, которые будут перерабатывать сточные воды от многоквартирных домов и школы до допустимых кондиций.

Основной вопрос схода: бесперебойное водоснабжение. С жалобами по этой теме выступили жители поселка бывшего спиртзавода. На сегодня в Пушкино работает всего одна скважина.

Жители села Пушкино пришли на сельский сход с наболевшими вопросами.

Завершился сход весьма необычно. Глава Добринского округа Александр Пасынков отметил хорошую работу на ответственном посту нового начальника местного теротдела Игоря Коновалова и пожелал ему не останавливаться на достигнутом. Пушкинцы также поблагодарили молодого начальника теротдела за помощь в оперативной расчистке снега на сельских улицах.

В селе Александровка сход проходил в административном здании. где размещаются Новочеркутинский территориальный отдел, библиотека, медпункт, отделение почтовой связи, сельский клуб и кабинет участкового. Его с недавних пор отапливает новая газовая котельная. Старая котельная перестала справляться с нагрузкой, поэтому ее решили заменить на современный модульный блок с двумя мощными газовыми котлами марки «Хопер». Для повышения эффективности работы котельной приобрели современный теплообменник. Общая площадь отапливаемых помещений составила 2000 квадратных метров.

В президиуме сельского схода — заместитель главы Добринского округа Александр Ногтев и начальник Новочеркутинского территориального отдела Елена Зюзина.

Кроме ввода в эксплуатацию современного узла теплоснабжения, в Александровке также полностью заменили систему водоснабжения административного здания. Старый металлический водопровод уступил место современному полипропиленовому. В Новочеркутинском теротделе улучшают дорожную инфраструктуру и благоустраивают населенные пункты. Подтверждение тому — масштабные работы, направленные на повышение безопасности и комфорта жителей. Для оперативного устранения дефектов дорожного покрытия завезли 274 тонны щебня. Эти материалы использовались при проведении ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения. Работы выполнены на улице Молодежной в п. Ильича и улице Кочетовской в д. Кочетовке.

Кроме того, для обеспечения беспрепятственного маневрирования спецтехники, в частности мусоровозов, обустроили три разворотные площадки. Они расположены на улицах Мира и Садовой в Новочеркутино, а также улице Молодежной в поселке Ильича. Также были заасфальтированы улица Центральная с. Павловка протяженностью 2,2 км и ул. Евлановская в д. Евлановке протяженностью 1,5 км.

Для нужд благоустройства было завезено 164 тонны песка. Этот материал нашел свое применение в различных зонах: на четырех кладбищах, на детских игровых площадках и в местах массового отдыха.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения видимости пешеходных переходов были проведены работы по их покраске. Так, более заметным для водителей стал пешеходный переход по улице Центральной села Новочеркутино. Летом в Новочеркутино и окрестных населенных пунктах улучшали коммунальную инфраструктуру, белили придорожные столбы и заботились о детских площадках.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Павловка обустроили сквер у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории поселения установили 18 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Обеспечивая безопасность и комфорт жителей в темное время суток, были дополнительно смонтированы 30 современных энергосберегающих фонарей, отремонтированы и покрашены 5 детских игровых площадок.

Жительница с. Александровка В.В. Гаршина обратилась с вопросом опиловки деревьев на кладбище, а также установки вышки сотовой связи в с. Александровка, А.В. Мухина попросила отремонтировать тротуар, а Н.Н. Кузовкина из Павловки заострила внимание на аварийном состоянии нескольких деревьев по ул. Школьной и Центральной, обозначила необходимость замены водопроводной сети по ул. Школьной. Кроме этого, женщина поблагодарила начальника Новочеркутинского теротдела Елену Зюзину за своевременное решение вопросов по обращению жителей.

Среди первоочередных задач, стоящих перед Новочеркутинским теротделом на этот год, — ямочный ремонт сельских улиц, борьба с сорной растительностью, установка новых контейнеров для сбора ТКО.

В Петровском теротделе в прошлом году улучшали дорожную инфраструктуру. Так, улицу Садовую в деревне Ржавец отсыпали 60-ю тоннами щебня. Часть улицы Первомайской в поселке Петровский получила 40 тонн, а в селе Новопетровка, на улице Молодежной, уложили 30 тонн этого материала.

Начальник Петровского теротдела Николай Лычкин отвечает на вопросы односельчан.

В рамках программы по благоустройству территории в поселке Петровский обустроили новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В деревне Николаевке, по улицам Гагарина и Северная, уложили новое дорожное полотно, что стало приятным подарком для местных жителей. В поселке Петровский, на улице Новой, выполнили ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием. В поселке Петровский напротив больницы установлен новый остановочный павильон для автобусного рейса Добринка-Политотдел. На проезжей части рядом с местной школой и детским садом нанесена дорожная разметка «Искусственная неровность» и «Пешеходный переход». В дополнение к этому, здесь же установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Осторожно! Дети!»

В поселке Петровский завершен капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт в 1976 году накануне 31-й годовщины Великой Победы. В нынешнем году памятник отметит своеобразный юбилей: 50 лет с момента открытия.

Кроме увековечивания памяти героев минувших сражений, в Петровском оказывается помощь семьям участников СВО, а также людям, принимавшим участие в локальных конфликтах на территории России. За девять месяцев 2025 года родным и близким героев завозили щебень и песок, необходимые для ремонтных работ и благоустройства придомовых территорий, устанавливали фонари уличного освещения, ремонтировали крыши над домом и верандами, опиливали деревья, подвозили дрова, откачивали канализацию. Особое внимание — тем, чьи заслуги перед Отечеством требуют признания. Ярким примером тому стала поддержка ветерана боевых действий в Чеченской республике, инвалида Н.П. Попова. Ему сделали косметический ремонт квартиры, обеспечили постоянный доступ к чистой воде, пробурив глубинную скважину, установили унитаз и душевую кабину.

В планах теротдела на 2026-й год: ямочный ремонт в п. Петровский по ул. Садовой, Мира, Новой, укладка нового асфальтного полотна по улице Садовой в д. Ржавец, ремонт памятника Герою Советского Союза О. Кошевому, обустройство сквера в п. Петровский по ул. Дрикаловича (на месте бывшего общежития), подключение д. Ржавец к системе газоснабжения, замена ограждения и ворот на кладбище в с. Среднее.

На сходе в Петровском озвучивались вопросы, которые больше всего волнуют местных жителей.

— Проблемы, поднимаемые участниками сходов, нужно систематизировать. После этого приступим к работе по их решению, — сказал глава Добринского округа Александр Пасынков. — Все просьбы людей постараемся выполнить. Наши селяне должны с оптимизмом смотреть в завтрашний день.