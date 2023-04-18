Масштабная патриотическая акция «Диктант Победы» в 2023 году пройдет 27 апреля во всех регионах страны. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве. Принять участие в акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок. Их будет более 22 тысяч по всей стране, в том числе свыше 120 – на Донбассе.

В Липецкой области будет задействовано около 200 площадок, в том числе образовательные организации, учреждения культуры, госучреждения и места, связанные с историей Великой Отечественной войны и героизмом наших земляков. Центральной и самой массовой площадкой станет парк Победы в Липецке. В Хлевенском районе все желающие смогут написать диктант в лицейском музее Боевой Славы, в Добровском – в сквере близ мемориального комплекса и братской могилы, в Тербунском – на площади Героев, где горит Вечный огонь. Дистанционно присоединиться к акции можно будет на сайте диктантпобеды.рф.

«Историю нужно изучать, понимать и помнить, чтобы не допускать повторения трагических событий. Это уроки прошлого, которые за нас прошли наши предки. Это опыт прошлых поколений, который нужно использовать, чтобы делать жизнь лучше, а не хуже», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда. В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. В сопровождении акции помогут «Волонтёры Победы», в том числе в проведении «Диктанта Победы» на территории четырёх новых регионов.