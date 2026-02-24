Диплом из рук митрополита

15 февраля, в праздник Сретения Господня, глава Липецкой митрополии Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, в кафедральном соборе Рождества Христова г. Липецка вручил дипломы победителей и памятные подарки преподавателям государственных, частных и воскресных школ, участникам церковного исторического конкурса уроков, посвященных служению и подвигу святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

В мероприятии приняли участие 23 педагога из Липецкой области.

Третье место в категории «Методическая разработка урока для общеобразовательной школы: «Подвиг патриарха Тихона.

Милосердие и верность долгу» было присуждено Чепрасовой Любови Александровне, учителю МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.

Владыка Арсений поблагодарил всех участников конкурса и пригласил на праздничную трапезу.