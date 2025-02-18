Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») отмечен за наибольший вклад в образовательную поддержку региональных экспортно ориентированных компаний. Итоги работы региональных центров поддержки экспорта в 2024 году подвел Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Перми с 4 по 6 февраля.

ЦПЭ Липецкой области – в числе тех, кто эффективнее всего помогал малому и среднему бизнесу получать актуальные знания и готовить кадры для экспорта. Он вошел в топ-3 по реализации программы экспортных семинаров для наибольшего количества компаний МСП.

«Центр поддержки экспорта Липецкой области помогает малому и среднему бизнесу на всех стадиях организации экспорта: от базовых консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности и обучения до поиска партнеров, организации участия в бизнес-миссиях и выставках», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году более 400 липецких компаний получили услуги ЦПЭ и РЭЦ, 32 компании заключили экспортные контракты. Кроме того, организовано четыре бизнес-миссии и участие в девяти международных выставках, проведено больше 20 обучающих мероприятий: экспортных семинаров, круглых столов, мастер-классов, акселераторов.