В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники добринской Госавтоинспекции приняли участие в необычном для себя мероприятии.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району, майор полиции Александр Ногтев вместе с инспектором, лейтенантом полиции Виктором Злобиным встретились с семьей Кретовых-Коровиных, чтобы не только поздравить их с этим праздником, но и отметить вклад последних в профилактику безопасности дорожного движения.

А наградить эту семью есть за что. К примеру, дети Артем (он закончил школу в этом году) и Егор Кретовы, а также Дмитрий Коровин состоят в движении ЮИД. Они всегда участвуют в школьных мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения. Да и сами родители не отстают от детей. Наталья Александровна — постоянный участник всех спортивных соревнований не только в районе, но и области, в том числе и по линии ГИБДД. А Геннадий Николаевич, будучи педагогом физической культуры в Добринском лицее №1, неоднократно приводил школьную команду к победе в конкурсе «Безопасное колесо» на районном и областном уровне.

Полицейские поздравили семью Кретовых-Коровиных с Днем семьи любви и верности, вручив им диплом, букет цветов и сладкий подарок, призвав не останавливаться на достигнутом и продолжать сотрудничать с Госавтоинспекцией и дальше.