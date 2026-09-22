Диплом за активность

В целях популяризации здорового образа жизни и физической активности, укрепления корпоративного духа и сплоченности коллектива в рамках празднования Года единства народов России 12 сентября на базе МАУ МСОК «Атлант» в д. Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа была проведена командная эстафета среди работников судебной системы Липецкой области.

Сотрудники Добринского районного суда и мировых участков Добринского судебного района приняли активное участие в проведении соревнований.

Отдельное внимание организаторы мероприятия уделили культурному многообразию народов России.

Каждая команда представила участника в национальном костюме, который оценивался жюри по аутентичности, эстетическому оформлению и соответствию традициям. Добринский районный суд представил жюри женский башкирский национальный костюм.

Команда «Добро» Добринского районного суда награждена дипломом в номинации «Самая активная команда болельщиков».