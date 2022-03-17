Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», успешно реализуемый в регионе Липецкой торгово-промышленной палатой совместно с администрацией Липецкой области, направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России.

По словам директора АНО «ЦПЭ Липецкой области», президента Липецкой ТПП Анатолия Гольцова, экономика может развиваться даже в сегодняшних сложных условиях. Созданный вместе с региональным управлением экономического развития Центр поддержки экспорта Липецкой области стал своеобразным локомотивом, который потянул за собой инфраструктуру для помощи предпринимателям, социальному бизнесу, инженерным инновациям.

За масштабную работу, которая проводится в Липецкой области, президент ТПП РФ Сергей Катырин сегодня наградил Анатолия Гольцова Знаком отличия II степени за большой личный вклад в развитие национальной экономики, а также экономических, научно-технических и торговых связей внутри страны и за рубежом, становление торгово-промышленных палат в России, многолетний труд в Липецкой ТПП и реализацию проекта «Мой бизнес». Этот проект является примером государственно-частного партнерства администрации Липецкой области и Липецкой торгово-промышленной палаты. Он способствует повышению доступности мер господдержки малого и среднего предпринимательства региона.

«Вместе с представителями бизнес-сообщества Липецкой области мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие трудные времена, как сегодня», – подчеркнул руководитель области Игорь Артамонов.