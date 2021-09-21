Работа Липецкого техникума общественного питания взята на особый контроль в администрации региона после инцидента, произошедшего в учебном заведении. Накануне в сети появилось видео, на котором студентки техникума избивают свою однокурсницу. По поручению руководителя области Игоря Артамонова незамедлительно начали проверку. С целью выяснения обстоятельств произошедшего техникум посетили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

После инцидента между студентками директор Липецкого техникума общественного питания оставила свою должность. В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Параллельно с комиссией регионального управления образования и науки в техникуме работают следователи СУ СК России по Липецкой области и сотрудники прокуратуры.

«Это вопиющий случай и он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчёты», – подчеркнул заместитель главы региона Анатолий Якутин.