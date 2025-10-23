Директор липецкой школы вошла в кадровый резерв Минпросвещения РФ

Руководитель школы № 34 Липецка, призёр конкурса «Директор года России-2025» Ольга Клименко участвует во втором потоке программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. Проект реализуется совместно с Министерством просвещения РФ при участии Государственного университета просвещения.

Программа состоит из пяти модулей. В ходе их прохождения действующие управленцы освоят новые навыки и компетенции и разработают собственные проекты. В первом модуле программы участники обсудят вызовы и приоритеты российской системы образования, изучат нюансы готовящейся Стратегии развития образования, исследуют трансформацию управленческой деятельности руководителя в современных условиях.

Центр знаний «Машук» совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии и Министерством просвещения РФ осенью 2024 года запустил первый поток флагманской Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. В ней приняли участие финалисты, победители профессиональных конкурсов и лидеры отрасли. По итогам программы 70 человек из 44 регионов страны разработали и представили экспертной комиссии восемь уникальных проектов и получили документы о профессиональном повышении квалификации.

«Система образования и воспитания должна постоянно развиваться, чтобы быть современной и актуальной. Рад, что липецкие педагоги и руководители образования это понимают и стремятся повышать квалификацию, осваивать новые компетенции и покорять новые профессиональные вершины», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.