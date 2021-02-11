Директор НИИ ЛГТУ Антон Бутин – лауреат XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020». В Год науки и технологий инженер повторил успех прошлого года. Итоги конкурса подвели Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова в День российской наук, сообщается на сайте ЛГТУ.

Ученые ЛГТУ ежегодно принимают участие в конкурсе и добиваются успеха в категории «Профессиональные инженеры». В частности, кандидат технических наук, доцент Антон Бутин уже становился лауреатом по итогам научной деятельности в 2019 году в номинации «Машиностроение». В 2020 году конкурсная работа была заявлена в номинации «Безопасность». Новое исследование связано с минимизацией рисков и угроз здоровью на рабочем месте

— В исследовании я представил программно-методический комплекс мероприятий обучения безопасным методам и приемам труда для операторов линии в производстве пищевых продуктов и наладчиков и его адаптация к условиям АО «ПРОГРЕСС». Уникальность комплекса заключается в том, что представлены методы и способы ведения работ на конкретном оборудовании всего пищевого производства, — рассказал Антон Владимирович.

Конкурс «Инжернер года» является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. В состав жюри и экспертных комиссий конкурса вошли видные российские ученые, академики и члены-корреспонденты РАН, ректоры ведущих технических вузов, руководители комитетов РосСНИО, ряд ответственных работников министерств и ведомств, руководителей крупнейших предприятий страны, международных и российских инженерных общественных объединений.

Чествование Лауреатов конкурса пройдет 15-18 февраля 2021 года в формате видеоконференции, а наградные материалы будут направлены победителю почтой. Поздравляем Антона Владимировича с высокой оценкой научно-исследовательской работы!