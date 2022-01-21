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Прокуратура области провела проверку по обращению гражданина по вопросу нарушения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» руководителем ОКУ «Аппарат Общественной палаты Липецкой области».

Установлено, что должностным лицом был нарушен 30-дневный срок направления заявителю мотивированного ответа на его обращение.

Допущенное нарушение стало основанием для возбуждения в отношении должностного лица дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.

На основании акта прокурорского реагирования мировой суд оштрафовал правонарушителя в размере 5 тыс. рублей. Штраф оплачен.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан заявителю направлен мотивированный ответ, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.