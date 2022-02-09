9 февраля состоялось заседание Попечительского Совета Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Оно прошло под председательством врио ректора Александра Агибалова. Участие в Совете принял директор Союза строителей Липецкой области, депутат областного Совета, Павел Путилин. Он выпускник главного сельскохозяйственного вуза Черноземья и член Попечительского Совета.

Основной темой заседания стало празднование 110-летия со дня основания ВГАУ: Закон об открытии Воронежского СХИ был подписан Николаем II 9 июня 1912 г. Мероприятия, посвященные юбилею университета, будут проходит в течение года. Среди них научные конференции, тематические фотоконкурсы, концерты. А в конце сентября состоится большой праздник, и жители Липецкой области — студенты и выпускники вуза — обязательно станут его участниками.

— Обеспечение села высококвалифицированными кадрами — одна из важнейших задач, которую Липецкая область успешно решает совместно с Воронежским государственным аграрным университетом. Выпускники ВГАУ сегодня работают агрономами и зоотехниками в Липецкой области, возглавляют фермерские хозяйства и агрохолдинги. Сейчас образование здесь получают около двух тысяч жителей региона. Это пятая часть от числа всех студентов вуза. Именно поэтому сегодня мы интересуемся жизнью университета, его возможностями и достижениями, стараемся внести свой вклад в его развитие, — отметил Павел Путилин.

Фото пресс-службы Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I