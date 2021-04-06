Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по г. Липецку окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя одной из туристических фирм областного центра – 37-летней местной жительницы.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2018 по 2020 год обвиняемая оказывала услуги по бронированию заграничных туров, а также выдаче пакетов документов, необходимых туристам для авиаперёлета и проживания в отелях.

В действительности же, она взятые обязательства не выполняла, а обращающимся к ней с претензиями клиентам заявляла, что возникшие проблемы – это исключительно некомпетентность принимающей стороны или ссылалась на другие несуществующие обстоятельства.

После того, как несостоявшиеся туристы, потеряв надежду отправиться в заграничное путешествие, стали обращаться в полицию, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Липецку задокументировали противоправную деятельность директора турфирмы. По материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По уголовному дело в качестве потерпевших проходят тринадцать граждан. Все они частично или полностью оплатили заграничные путешествия. Общая сумма ущерба составила около 1,8 миллиона рублей. В ходе следственных действий фигурантка признала свою вину и частично возместила пострадавшим причинённый ущерб.

На время расследования аферистка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.