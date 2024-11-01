Директором МБУ «Технопарк-Липецк» назначен Александр Шацких. До этого Александр Владимирович возглавлял Региональный центр инжиниринга и кластерного развития АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области».

Александр Шацких родился в 1973 году в Липецке. В 1995 окончил факультет автоматизации и информатики Липецкого государственного технического университета по специальности «Инженер-электрик». В 2023 году прошёл профессиональную переподготовку в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по специализации «Экономика, финансы и управление в предпринимательской деятельности: современные аспекты и инновационные технологии».

Трудовую деятельность начал в проектно-конструкторском управлении ПО «Липецкий Тракторный Завод имени XXIII-го съезда КПСС» в отделе комплексной механизации и автоматизации. С 2020 года – начальник Регионального центра инжиниринга и кластерного развития АНО «ЦПЭ Липецкой области», с 2023 года – региональный представитель Фонда содействия инновациям в Липецкой области. Все эти годы Региональный центр инжиниринга и кластерного развития Липецкой области находится в лидерах рейтингов инновационной структуры поддержки РФ и пользуется доверием производственных компаний Липецкой области. Александр Шацких отмечен Благодарностью губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.