Директоров двух задонских школ накажут за нарушения санитарных норм в условиях распространения коронавируса

Прокуратура Задонского района провела проверку исполнения образовательными учреждениями требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Установлено, что в МБОУ гимназия №1 и МБОУ гимназия «Новое поколение» города Задонска отдельные работники на рабочих местах находились без медицинских масок и перчаток. При входе в помещения образовательных учреждений, пищеблоки, а также в санузлах отсутствовали антисептики для обработки рук.

Таким образом, не были созданы благоприятные и оптимальные условия для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и работников образовательных учреждений. Выявленные нарушения при организации учебного процесса нарушают права детей, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью.

По результатам проверки в адрес руководителей образовательных учреждений внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», устанавливающие требования к особому режиму работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.