Ежегодная диспансеризация для людей серебряного возраста – это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить, именно поэтому пренебрегать профилактическими мероприятиями не стоит.

Как организована диспансеризация в поликлинике? С чего надо начинать? Куда обращаться?

Чтобы пройти плановую диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Там с пенсионером проведут беседу и разъяснят, когда и как будет проходить обследование. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

При отсутствии в населенном пункте, в котором проживает гражданин старше 65 лет, медицинской организации, в которой могут быть проведены профилактический медицинский осмотр или диспансеризация, может осуществляться перевозка гражданина в медицинскую организацию в рамках мер социальной поддержки, предусмотренных в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” .

Какие исследования нужно пройти, если вам от 51 до 74 лет?

Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:

· измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;

· измерение артериального давления;

· проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);

· определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;

· определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);

· определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для пациентов до 64 лет);

· индивидуальное профилактическое консультирование — для пациентов до 72 лет с высоким относительным и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и/или курящих более 20 сигарет в день;

· флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);

· электрокардиография в покое;

· измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);

· для пациентов обоих полов: исследование кала на скрытую кровь (если вам от 40 до 64 лет, анализ необходимо сдавать 1 раз в два года, если от 65 до 75 лет — ежегодно);

· для мужчин: определение уровня простатспецифического антигена в крови (проводится в возрасте 55, 60 и 64 лет);

· для женщин до 64 лет: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;

· для женщин: маммография (в возрасте 40-75 лет проводится 1 раз в 2 года).

Какие исследования нужно пройти, если вам 75 или более лет?

Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:

· измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;

· измерение артериального давления;

· проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

· определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;

· определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);

· флюорография легких;

· электрокардиография в покое;

· измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);

· для женщин в возрасте 75 лет: маммография;

· для пациентов обоих полов в возрасте 75 лет: исследование кала на скрытую кровь.

Диспансеризация людям пожилого возраста нужна и важна. Именно системное наблюдение за состоянием здоровья, своевременное выявление болезней, соблюдение медицинских рекомендаций способны не только значительно продлить жизнь, но и обеспечить её высокое качество.

Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Липецкой области

Лахин Дмитрий Иванович