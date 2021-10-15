Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения временно приостанавливаются в Липецкой области с 15 октября. Периодические и предварительные медицинские осмотры работающих граждан будут сохранены в полном объёме. Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Данная мера позволит освободить дополнительный персонал для работы с коронавирусными больными.

Усиление противоэпидемических мер связано также с тем, что Липецкая область вошла в число регионов с высоким риском распространения COVID-19. Аналогичная ситуация в соседних Тамбовской, Курской, Тульской областях. В Воронежской области отмечен наивысший риск распространения коронавируса, когда допускается вероятность введения локдауна.