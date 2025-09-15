Диспансеризация в Липецкой области

Диспансеризация относится к приоритетным медицинским мероприятиям профилактики заболеваний, проведение которых направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, таких как: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких.

Любые заболевания, обнаруженные в ранней стадии, гораздо легче лечить без последующих осложнений. Главная цель диспансеризации: как можно раньше обнаружить заболевание, выявить и скорректировать факторы риска его развития.

Ежегодно во время диспансеризации и профилактических осмотров в Липецкой области выявляются тысячи хронических заболеваний, в основном сердечно сосудистые, онкологические, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и т.д. и т.п. Так, в прошлом году выявлено почти 30 тыс. заболеваний, из них 189 злокачественных новообразований, больше 1000 случаев сахарного диабета, 7000 заболеваний системы кровообращения, Каждый случай выявленного онкологического заболевания на ранней стадии или болезни системы кровообращения – это по сути чьи-то годы продленной жизни, особенно, если человек после диспансеризации меняет свой образ жизни, бросает вредные привычки, начинает больше двигаться, меняет режим питания и т.д., прислушивается и выполняет рекомендации врача.

Помимо заболеваний во время диспансеризации выявляются факторы риска их развития 65% связаны с нерациональным питанием и его последствиями: избыточной массой тела, гиперхолестеринемией, ожирением. На каждого человека выявляется более 1,7 факторов риска (в 2022 году 1,5 фактора риска), всего выявлено 808 тысяч.

Диспансеризацию проводят поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Чтобы записаться, понадобятся полис ОМС и паспорт. Сделать это можно через форму на «Госуслугах», ЕДС, регистратуру поликлиники.

Основные обследования обычно проводят в день записи. На дополнительные требуется еще день или несколько дней в зависимости от объема назначенных дополнительных обследований.

Пройти врачей можно в обычное время работы поликлиники. Выделены дополнительные часы в будни по вечерам или в субботу.

Также для профилактики заболеваний, в медицинских организациях региона функционируют 5 центров здоровья, в которых граждане имеют возможность оценить показатели здоровья и получить рекомендации по оздоровлению.

Забота о здоровье — это поход к врачу не только в случае болезни, но и для профилактики!