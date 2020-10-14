Дисциплина липчан при оплате взносов на капремонт растет

Собираемость взносов на капремонт в сентябре в Липецкой области составила 102,7%. Собрано в общей сложности 99,4 миллиона рублей.

Платежная дисциплина по сравнению с августом увеличилась на 8,5%. В последнем летнем месяце липчане оплатили 91,8 млн рублей, собираемость составила 94,2%.

Сентябрьская тенденция радует, особенно на фоне цифр по стране. В среднем по общероссийской статистике снижение по собираемости на капремонт составляет 7%.

По ст. 169 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт. В случае неполной или несвоевременной оплаты, Фонд капитального ремонта вправе взыскать задолженность в судебном порядке.

Напомним, что каждый 10-й житель региона получает льготы на оплату капремонта. Собственники, которым в соответствии с действующим законодательством полагается мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, смогут получить и льготу в размере 50 % на уплату взноса на капитальный ремонт.

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