Дисциплина липчан при оплате взносов на капремонт растет

Собираемость взносов на капремонт в сентябре в Липецкой области составила 102,7%. Собрано в общей сложности 99,4 миллиона рублей.
Платежная дисциплина по сравнению с августом увеличилась на 8,5%. В последнем летнем месяце липчане оплатили 91,8 млн рублей, собираемость составила 94,2%.
Сентябрьская тенденция радует, особенно на фоне цифр по стране. В среднем по общероссийской статистике снижение по собираемости на капремонт составляет 7%.
По ст. 169 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт. В случае неполной или несвоевременной оплаты, Фонд капитального ремонта вправе взыскать задолженность в судебном порядке.
Напомним, что каждый 10-й житель региона получает льготы на оплату капремонта. Собственники, которым в соответствии с действующим законодательством полагается мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, смогут получить и льготу в размере 50 % на уплату взноса на капитальный ремонт.
В эту категорию входят:
- Льготники областного уровня: ветераны труда, и приравненные к ним лица, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, реабилитированные лица.
- Льготники федерального уровня: инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, признанные инвалидами; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, и приравненные к ним лица; семьи умерших участников, инвалидов Чернобыльской АЭС.