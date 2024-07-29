Проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поможет обучиться базовым навыкам дизайна, а опытным специалистам в сфере графического, цифрового дизайна даст возможность проявить свой талант в преобразовании общественной среды и создании креативных элементов общественного пространства. Проект разделен на два трека: просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс.

Стать слушателем просветительского трека может любой житель Липецкой области старше 16 лет. Принять участие в профессиональном треке могут липчане от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте.

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Участники получат знания по композиции, колористике, материалам и смогут самостоятельно создавать интерьерные решения квартиры или дома с учетом разных условий и особенностей помещения, собирать и поддерживать свой гардероб, ориентируясь в стилях одежды, а также верстать стильные презентации и иные графические продукты для личных и рабочих целей. Слушателям будут доступны лектории от профильных экспертов, мастер-классы в прямых эфирах, чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям. Активность участников будет оцениваться в баллах, исходя из количества просмотренных видеовыпусков и верно выполненных контрольных и творческих заданий по каждому направлению отдельно. Вошедшие в число финалистов получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж» (интерактивное обучение лидерству в творческих профессиях), а их лучшие творческие решения будут опубликованы в информационных каналах проекта. Победители получат бесплатный доступ к образовательному курсу уровня «Профи» по теме одного из модулей видеокурса.

В ходе профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» – два отборочных этапа, и третий, финальный – «Дизайн-интенсив». Для участников профессионального трека будут организованы вводные вебинары от ведущих дизайнеров, которые познакомят конкурсантов со спецификой кейсовых заданий. Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства». Финальные работы участников будут представлены ведущим экспертам дизайн индустрии, а также первым лицам регионов, участвующим в форуме. Победители смогут реализовать свой кейс по редизайну элемента общественной среды, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», получить от организаторов проекта содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

«Это прекрасная возможность для творческих людей прокачать свои навыки в сфере дизайна, а для уже состоявшихся специалистов – выйти на новый уровень, представить свои идеи экспертам, получить их оценку и даже, возможно, реализовать. Уверен, липчане используют этот шанс», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Запуск проекта состоялся на территории арт-кластера «Таврида» в рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Организатор проекта «Дизайн-марафон» – АНО «Россия – страна возможностей». Проект реализуется впервые и призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта Вконтакте.