Графический дизайнер Владимир Блудов представил на своих страницах в соцсетях логотип и фирменный стиль для молодёжи Липецкой области. Об этом сообщает LipetskMedia.

Символ, стилизованный под знак «#», несмотря на кажущуюся простоту, по задумке его авторов несёт в себе немало глубоких смыслов. В презентации представлены бронированные браслеты, бейджи, футболки, элементы навигации, сувенирная продукция и иные примеры оформления с помощью разработанных графических элементов.

Логотип в виде хештега используется в Липецкой области с 2020 года, его можно было увидеть как на офлайн-мероприятиях, так и на прямых эфирах, но только сейчас можно оценить полную презентацию.