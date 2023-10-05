Капсульный интерьер липецких дизайнеров «Иммерсия. Поющая о счастье…» удостоен диплома и наградной стелы престижной премии «RIDU AWARDS 2023». Конкурсную работу липчане представили на IV Международной выставке «Дизайн без границ» в Новосибирске, которая проходила с 28 по 30 сентября в рамках Третьей Сибирской биеннале дизайна и современного искусства.

На выставке были собраны капсульные коллекции дизайнеров со всей России, которые совместно с партнерами, предметными дизайнерами, декораторами и компаниями-производителями, реализовали свои идеи и новые концепции в жизнь. В 2023 году на участие в премии «RIDU AWARDS» подали заявки 46 регионов. Ежегодный профессиональный конкурс направлен на определение лучших проектов и поощрение дизайнеров, архитекторов, декораторов и производителей.

Липецкую область представляли дизайнеры интерьера Любовь Бобкова и Элла Юрик. Их капсульная коллекция «Иммерсия. Поющая о счастье…» погружала посетителей выставки в добрую сказку о птице Гамаюн, дарующей счастье языком формы, цвета, фактуры и образа. Поездку на выставку и коллективную экспозицию организовал Центр поддержки предпринимательства Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Для реализации идеи собрали команду из липецких компаний-производителей и предпринимателей: Дмитрий Боков (ООО «АП-Пак»), Лариса Шабельник (картины, декор из дерева), Евгения Меир (интерьер-студия Brauni), Светлана Дорина (салон дизайнерских обоев и краски Minterior), ООО ВЛК Черноземье (производство краски и декоративной штукатурки), ООО «Интерэкотехнологии» (светотехнический завод), Татевик Сысоева (текстильная компания «Tatev»), Алексей Титов (салон ковров «Топай Босиком»), Марина Самаева (дизайнер детской одежды «Перо Сойки»), ООО «ЛИКК».

«Возможность липецким дизайнерам заявить о себе на огромную аудиторию была предоставлена благодаря поддержке центра «Мой бизнес». Все компании-участники будут опубликованы на официальных ресурсах Премии, Межрегионального Союза дизайнеров интерьера и Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов», – отметила начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Наталья Родионова.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.