Поселенческий центр культуры и досуга в селе Пружинки обновляют в рамках нацпроекта «Культура». Здание 1965 года постройки раньше никогда капитально не ремонтировалось. Благодаря выделенным средствам в этом году здесь меняют системы отопления, водоснабжения, ремонтируют кровлю, фасад, входную группу, отделывают внутренние помещения. Объект готов на 85%.

После открытия здесь планируют организовать кружки по шахматам, настольному теннису, танцевальные и хоровые классы, а также студию сценического чтения. Для посетителей смогут проводить различные конкурсы, выставки, концерты, театрализованные праздники и представления, народные гулянья.

«Учреждения культуры в селах Липецкой области после ремонтов становятся современными, красивыми, удобными, а благодаря новому оборудованию расширяют спектр своих возможностей и услуг. Новые секции, клубы, праздники – сюда действительно хочется часто приходить и проводить свободное время», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.