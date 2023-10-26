Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни ноября 2023 года. 4 ноября 2023 года поликлиники работают по графику праздничного дня. 5 ноября — по графику субботнего дня с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14.00, обслуживание вызовов и оказанием медпомощи на дому до 17.00 (детские — до 13.00 и 15.00 соответственно). 6 ноября — по графику выходного дня.

В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты, нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22). Пациенты, нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, — в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35).Травмпункты Липецка и Ельца работают в круглосуточном режиме. Экстренная госпитализация осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.

«Медицинская помощь населению Липецкой области должна оказываться своевременно и качественно как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Наши граждане должны быть уверены, что их здоровье всегда под присмотром специалистов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.