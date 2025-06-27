Для аграриев провели “День поля”

Двадцатого июня на областной сортоиспытательной станции в селе Бруслановка Липецкого муниципального округа состоялся традиционный ежегодный праздник «День Липецкого поля». В нем принимала участие делегация сельхозпроизводителей Добринского района во главе с руководителем муниципалитета А.Н. Пасынковым. Мероприятие проходило в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом. Ежегодно «День Липецкого поля» посещают сотни сельхозтоваропроизводителей не только нашего региона, но и соседних областей.

— Не случайно подобные мероприятия, — сказал Александр Николаевич, — проводятся непосредственно перед уборочной кампанией. Наши аграрии могут наглядно ознакомиться с селекционными новинками сельскохозяйственных культур, новейшими образцами сельхозтехники, расширить свои знания в сфере возделывания сельхозкультур. Добринские сельхозпроизводители всегда были в лидерах региона по урожаю зерновых и технических культур. Надеюсь, что на этом мероприятии они обменяются контактами и заключат договора на новейшую технику, построят диалог с сортоиспытательными станциями.

На выставке побывал заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин, вице-спикер регионального парламента Андрей Фролов. Перед открытием «Дня Липецкого поля» руководители региона посетили палатки муниципальных районов и округов. Работниками культуры совместно с Добринским общепитом была оформлена экспозиция «Добринка — край хлебный».

Внимание участников и гостей выставки привлекали фотозоны, весёлые наигрыши гармони с частушками, а также ароматы свежей выпечки и полевой кухни. Желающих задержаться у добринцев, чтобы угоститься вкусной кашей и горячим чаем, послушать заливистую гармонь и песни, посмотреть яркие работы знатных мастериц было немало. А за гречневой кашей с мясом из полевой кухни в один момент даже выстроилась приличная очередь. В сельских подворьях других районов также была представлена местная продукция: сыры, напитки, хлебобулочные изделия.

Затем И.В. Карлин и А.Б. Фролов наградили ряд аграриев за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. В их числе добринский индивидуальный предприниматель Иван Макашов, бизнес которого связан с сельским хозяйством. Еще ряд руководителей агропредприятий получили от фирм, производящих сельхозтехнику, ключи от современных энергонасыщенных тракторов. Эти новинки фермерские и другие хозяйства в течение года будут испытывать на своих черноземах. А после истечения этого времени сельхозники должны оставить отзывы о преимуществах и недостатках тракторов, которые будут учитываться в дальнейшей их модернизации.

В «Дне Липецкого поля» принимали участие ребята из Добринского района, которые недавно получили удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «C». Гимназисты Иван Глотов, Сергей Лазукин и выпускник второй Добринской школы Никита Неретин отстаивали честь нашего района на демонстрационной сдаче экзаменов на удостоверение тракториста-машиниста сельхозпроизводства. Им противостояли команды ребят из Елецкого и Усманского районов. Сотрудники инспекции Гостехнадзора оценивали как теоретическую часть демоэкзамена, так и практическую. За рулем трактора ребята выполняли разворот в ограниченном пространстве и агрегатирование с сельхозинвентарем. Наши парни показали хорошие результаты и заняли второе общекомандное место. Руководитель инспекции Гостехнадзора по Липецкой области Сергей Кузовлев и глава Добринского района А.Н. Пасынков поздравили ребят с достойным выступлением и вручили им диплом и ценный подарок от ООО «Добрыня».

Особый колорит праздничному мероприятию придали игровые и спортивные конкурсы, концерт музыкантов российской группы «Белый орёл», подаривших всем хорошее настроение и незабываемые эмоции.

“День поля – особый праздник, где видишь богатство земли и силу людей, которые на ней трудятся”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.