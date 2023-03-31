Соответствующие поправки внесены в Закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов». Изменения коснутся народных избранников, работающих в парламенте на непостоянной основе.

В Липецком облсовете 31 депутат совмещает депутатскую деятельность с основной работой. Порядок декларирования доходов и имущества для таких парламентариев упрощен.

Им нужно будет подавать декларации только при избрании в облсовет, а также заполнять их, если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если сделки не совершались, депутат должен уведомить об этом соответствующую комиссию облсовета.

Изменения внесены в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Аналогичные поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» были приняты Госдумой в феврале 2023 года.

Отчитываться о доходах по-новому депутаты, работающие на непостоянной основе, будут уже по итогам 2022 года.

Также в законе установлено новое основание для досрочного прекращения депутатских полномочий – отсутствие народного избранника на заседаниях областного парламента на протяжении полугода без уважительных причин.