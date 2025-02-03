Полным ходом ведется ремонт внутреннего пространства детско-юношеского центра «Ритм» в Добринке. На данный момент непосредственно в этом учреждении дополнительного образования занимаются 317 детей по нескольким направлениям: декоративно-прикладное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, техническое, естественно-научное. Воспитанники педагогов ДЮЦ «Ритм» ежегодно становятся победителями и призерами не только районных конкурсов, но также региональных и федеральных.

— Капитальный ремонт помещений внутри здания, — говорит директор детско-юношеского центра Лидия Мочалова, — не проводился с момента его постройки в 1964 году. И вот благодаря содействию главы Добринского района А.Н. Пасынкова мы дождались долгожданного ремонта. Весь наш коллектив стремится создать максимально комфортные условия для развития творческого потенциала наших воспитанников.

Курский подрядчик ООО «Компания Эллада» приступил к работам в конце октября. Строители демонтировали старые полы в фойе и актовом зале и сделали новые. Была заменена система отопления и электропроводка. На стенах в актовом зале был смонтирован каркас из металлического профиля, на который затем будут закреплены акустические панели. В фойе ведутся работы по подготовке стен (их грунтовка) под декоративную штукатурку. Одновременно ведется монтаж подвесных потолков в этих помещениях. Пол в фойе будет выложен плиткой, а в актовом зале — ламинатом. Заменят и отслужившее свое старые двери.

Совсем скоро воспитанники этого учреждения дополнительного образования смогут оценить комфортные условия, в которых они будут еще долго заниматься.