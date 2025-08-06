Для них кодекс чести дороже всего

Второго августа свой праздник отмечали десантники, люди мужественные, самоотверженные, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего. Торжества прошли и в Добринке. К 10 часам утра на площади Ленина, около фонтана, стали собираться мужчины в голубых тельняшках и беретах, с флагами боевых подразделений, в которых когда-то проходили военную службу.

Ровно по времени «главком» добринских десантников Петр Стрельников дает команду к построению. И немногочисленная колонна «крылатой пехоты», чеканя шаг, направляется к площади Воинской Славы. К монументу погибшим воинам-землякам десантники возложили цветы, почтили минутой молчания тех, кого сегодня уже нет в живых.