Для предпринимателей Липецкой области открылся Центр помощи «Честный знак»

В Липецкой области на базе областного Фонда поддержки МСП начал работу Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров «Честный знак». Специалисты центра оказывают предпринимателям региона бесплатную экспертную помощь на всех этапах внедрения и использования системы маркировки.

«Один из вопросов, которые я получил в этом году к прямой линии, был о сложностях с маркировкой продукции. Малый и средний бизнес столкнулся с техническими и административными нюансами в работе с системой обязательной маркировки. QR-коды на товарах – теперь норма. Но чтобы их получить, предпринимателю нужно разобраться в системе, подключиться, настроить оборудование. Многим оказалось нелегко. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, мы открыли Центр помощи по вопросам обязательной маркировки товаров», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый центр станет «единым окном» для бизнеса, где можно будет получить комплексную консультацию и техническое сопровождение: помощь с регистрацией в системе, заполнением карточек товаров в Национальном каталоге, заказом кодов маркировки и разъяснением отраслевых правил.

Липецкий Центр помощи будет предоставлять предпринимателям бесплатные очные консультации по предварительной записи. Телефон для записи: +7(4742) 55-56-70. Адрес: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8, каб. 404.

Найти адреса и контакты всех действующих Центров помощи, записаться на консультацию и уточнить список необходимых документов для первого визита можно на официальном сайте «Честного знака».

Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий, внедряется в России поэтапно с 2019 года. Её цель – противодействие нелегальному обороту продукции. Сегодня система охватывает 33 товарные группы, ещё в 17 проходят бесплатные добровольные эксперименты.