Мозаичные панно в подземном переходе у Петровского спуска в Липецке планируют отреставрировать. Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, главная задача – сохранить каждый элемент декора, кроме тех, которые уже утрачены, – эти детали заменят новыми.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства пояснили, что перед проведением работ нужно провести обследование: выявить дефекты, в том числе скрытые, и оценить техническое состояние строительных конструкций, затем разработать проект ремонта перехода. Необходимо обследовать и саму мозаику – для этого планируют привлечь экспертов, специализирующихся на подобных декоративных решениях.

— Стараемся максимально синхронизировать работы с коллегами из смежных департаментов. Задача, которую перед собой ставим, – провести капремонт перехода и восстановление мозаики к 320-летию Липецка, надеемся, что многое удастся сделать уже в этом году, — пояснила начальник управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры администрации города Диана Полуэктова.

Для помощи в реставрации мозаики инициативные липчане вместе с городскими архитекторами обратились в фонд сохранения исторического наследия «Внимание». Напомним, что в прошлом году фондом были собраны 230 тысяч рублей на реставрацию световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира в Липецке. Арт-объект обновили и вернули на историческое место.

Стоит отметить, что уникальной мозаикой, где каждый орнамент сочетает в себе богатство цветовых оттенков, стены перехода были украшены еще в семидесятых годах прошлого века. В основе панно эскизы художника Михаила Виноградова на тему времен Петра Первого и истории липецкого курорта. Среди мозаичных росписей памятник – «пирамида» на Петровском спуске, отпечаток руки императора, корабль, гербы и другие изображения. Как пояснил руководитель проекта «Истории уездного Липецка» Павел Батыров, отделку создавали художники: А. Гончаров, В. Молчанов, А. Бурлаков и О. Ершова, облицовывали переход мастера А. Сидоров, В. Николаев и В. Герасимов.

Фото: группа «Экскурсионный Липецк».